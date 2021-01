Trent'anni fa l'operazione Desert Storm (Di sabato 16 gennaio 2021) La guerra si materializzò agli occhi del mondo Trent'anni fa, la notte del 17 gennaio 1991. Su Baghdad erano le 00:50, in Italia le 22:50, a Washington le 18:50. Alla televisione italiana l'annuncio fu dato in diretta dalla giornalista Silvia Kramar al Tg5 di Emilio Fede. Nelle ore successive all'annuncio, i grandi network internazionali daranno notizie a singhiozzo per la frequente caduta delle comunicazioni dalla capitale irachena finita sotto una pioggia di bombe, incollando tutto il mondo agli schermi per i giorni a venire con le memorabili dirette del corrispondente della rete televisiva americana CNN Peter Arnett. La più grande offensiva militare dal 1945 era cominciata.L'operazione "Desert Storm", fu messa in atto da una coalizione guidata dagli Stati Uniti che comprendeva in prima linea Paesi ... Leggi su panorama (Di sabato 16 gennaio 2021) La guerra si materializzò agli occhi del mondofa, la notte del 17 gennaio 1991. Su Baghdad erano le 00:50, in Italia le 22:50, a Washington le 18:50. Alla televisione italiana l'annuncio fu dato in diretta dalla giornalista Silvia Kramar al Tg5 di Emilio Fede. Nelle ore successive all'annuncio, i grandi network internazionali daranno notizie a singhiozzo per la frequente caduta delle comunicazioni dalla capitale irachena finita sotto una pioggia di bombe, incollando tutto il mondo agli schermi per i giorni a venire con le memorabili dirette del corrispondente della rete televisiva americana CNN Peter Arnett. La più grande offensiva militare dal 1945 era cominciata.L'", fu messa in atto da una coalizione guidata dagli Stati Uniti che comprendeva in prima linea Paesi ...

Tg3web : 'Caro estorsore...'. Cominciava così la lettera-denuncia di Libero Grassi pubblicata esattamente trent'anni fa sul… - gennaromigliore : Quando avremo a disposizione il testo completo faremo le nostre valutazioni di merito, come abbiamo sempre fatto. N… - lorenza_j : RT @GenCar5: Di fronte a una situazione dolorosamente grave in #Lombardia #Fontana piange per fottere: 'la #zonarossa è una punizione'. Il… - poli_flo : RT @GenCar5: Di fronte a una situazione dolorosamente grave in #Lombardia #Fontana piange per fottere: 'la #zonarossa è una punizione'. Il… - mgabriellaespo : Trent’anni: il pantoprazolo prima di bere una bottiglia di vino -

Ultime Notizie dalla rete : Trent anni Trent’anni di Armata Ultrà: "Modo di essere" il Resto del Carlino La storia. Il vescovo Colombo «martire» per la Somalia

I frati minori, Ordine a cui apparteneva, stanno raccogliendo testimonianze e materiale per promuovere la causa di beatificazione. Nato a Carate Brianza nel 1922, ha vissuto in Africa per 42 anni ...

Stasera in tv 16 gennaio, su Nove L'assassinio di Melania Rea. La scelta della figlia sul cognome

Salvatore Parolisi ha già scontato metà della pena . Condannato inizialmente a trent'anni , poi ridotti a venti , da un pezzo ...

I frati minori, Ordine a cui apparteneva, stanno raccogliendo testimonianze e materiale per promuovere la causa di beatificazione. Nato a Carate Brianza nel 1922, ha vissuto in Africa per 42 anni ...Salvatore Parolisi ha già scontato metà della pena . Condannato inizialmente a trent'anni , poi ridotti a venti , da un pezzo ...