Tommaso Zorzi rischia di lasciare il GF Vip? Momenti di sconforto | la sorella Gaia commenta

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 16 gennaio 2021)diil Grande Fratello. L’influencer, da quando ha capito che il programma non terminerà l’8 febbraio, è entrato in un mood di apatia che lo sta tormentando. Anche oggi, quando un aereo è passato sopra la sua testa per riportargli il buon umore, le cose non sono cambiate più di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.