Serie A, Sampdoria-Udinese 2-1: blucerchiati di rimonta, prima gioia per Torregrossa (Di sabato 16 gennaio 2021) Sampdoria- Udinese conferma la crisi nera dei friulani che cedono 2-1 in rimonta ai blucerchiati.Partita poco vivace nel corso del primo tempo, è la ripresa a regalare emozioni da una parte e dall'altra. Avanti i bianconeri di Luca Gotti con Rodrigo De Paul che dopo due conclusioni ribattute prima da Colley e poi da Audero ha depositato il gol del vantaggio. Il pari dei padroni di casa porta la firma di Antonio Candreva che al 67' ha trasformato un calcio di rigore con un cucchiaio. La rete del definitivo 2-1 lo firma il neo arrivato Ernesto Torregrossa che all'81' ha insaccato con un bellissimo colpo di testa su assist di Ramirez.

