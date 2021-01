Sanremo 2021 a rischio slittamento dopo il DPCM: le prime ipotesi (Di sabato 16 gennaio 2021) Sanremo 2021 a rischio slittamento, questi i rumors arrivati dopo che viale Mazzini ha appreso le disposizioni dell’ultimo DPCM firmato da Giuseppe Conte ieri, venerdì 15 gennaio. Nelle ultime ore lo stesso direttore artistico Amadeus aveva negato la possibilità di uno slittamento. Fino a questa mattina, infatti, si stava lavorando per consentire lo svolgimento del Festival dal 2 al 6 marzo ma il nuovo DPCM di contenimento della pandemia Covid-19 ha reso necessario riprogrammare tutto. Sanremo 2021 a rischio slittamento Per questo i vertici Rai e tutte le part interessate, compresi Amadeus, Comune di Sanremo e sponsor, si riuniranno a metà della prossima ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 gennaio 2021), questi i rumors arrivatiche viale Mazzini ha appreso le disposizioni dell’ultimofirmato da Giuseppe Conte ieri, venerdì 15 gennaio. Nelle ultime ore lo stesso direttore artistico Amadeus aveva negato la possibilità di uno. Fino a questa mattina, infatti, si stava lavorando per consentire lo svolgimento del Festival dal 2 al 6 marzo ma il nuovodi contenimento della pandemia Covid-19 ha reso necessario riprogrammare tutto.Per questo i vertici Rai e tutte le part interessate, compresi Amadeus, Comune die sponsor, si riuniranno a metà della prossima ...

Agenzia_Ansa : #Musica - Emma e Alessandra pronte con 'Pezzo di cuore' per #Sanremo - #ANSA @MarroneEmma @AmorosoOF - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - RaiUno : Le grandi, emozionanti, vittorie del Festival: rivedi #Techetechete 'Vincere Sanremo' su RaiPlay ????… - niccolab : @Browin93 @AllMusicItalia Sì, ho letto quell’articolo e, a parte che sono supposizioni, il fatto è che Sanremo 2021… - AliaErghi : RT @Sanremo_2021: +++A RISCHIO IL FESTIVAL DI SANREMO 2021+++ -