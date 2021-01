Puglia | sindaco San Nicandro Garganico muore a causa del covid

Agenzia_Ansa : #Covid-19 Muore un sindaco nel Foggiano, era un medico #ANSA - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: #Covid-19 Muore un sindaco nel Foggiano, era un medico #ANSA - alcinx : RT @Agenzia_Ansa: #Covid-19 Muore un sindaco nel Foggiano, era un medico #ANSA - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid-19 Muore un sindaco nel Foggiano, era un medico #ANSA - Borderline_24 : #Covid, muore #Sindaco del Foggiano: addio a Costantino #Ciavarella -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia sindaco

Addio a Costantino Ciavarella, il sindaco morto dopo avere compiuto la propria professione di medico. Lo ha infettato una persona positiva ...? Due positivi sul volo per gli Australian Open? Germania, 18mila nuovi casi di positività ? In Serbia arriva il vaccino cinese? In Italia già vaccinato l’1,72% della popolazione? In Ungheria Orban vu ...