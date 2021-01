Parma, i convocati per il Sassuolo: c’è Kucka, due assenti (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Sassuolo: c’è Kucka, assenti Gagliolo e Inglese Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Sassuolo. C’è Kucka, assenti invece Gagliolo e Inglese. L’elenco completo: Portieri: Sepe, Colombi, RinaldiDifensori: Iacoponi, Pezzella, Dierckx, Ricci, Radu, BusiCentrocampisti: Grassi, Kurtic, Brugman, Dezi, Cyprien, Sohm, Kucka, Traoré, CamaraAttaccanti: Cornelius, Artstico, Gervinho, Mihaila, Brunetta, Sprocati Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro il: c’èGagliolo e Inglese Ilha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro il. C’èinvece Gagliolo e Inglese. L’elenco completo: Portieri: Sepe, Colombi, RinaldiDifensori: Iacoponi, Pezzella, Dierckx, Ricci, Radu, BusiCentrocampisti: Grassi, Kurtic, Brugman, Dezi, Cyprien, Sohm,, Traoré, CamaraAttaccanti: Cornelius, Artstico, Gervinho, Mihaila, Brunetta, Sprocati Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #calcio #SerieA #Sassuolo-#Parma, i convocati di Roberto #DAversa - sportface2016 : #Parma, i convocati di #DAversa per la gara contro il #Sassuolo, in programma domani e valida per la diciottesima g… - calciodangolo_ : ??#SassuoloParma, i convocati di #DAversa: crociati in emergenza, out #Alves e #Inglese. C'è #Kucka ? - TuttoFanta : ??#PARMA, conferenza stampa: ?#Inglese fuori dai convocati, spiegato il motivo. ?Il punto sull'emergenza in difesa.… - sportparma : Artistico e Rinaldi convocati nell’Italia Under 19 per uno stage a Coverciano -

Ultime Notizie dalla rete : Parma convocati Sassuolo Parma convocati: le decisioni su Boga, Caputo e Locatelli Sassuolonews.net Parma, i convocati per il Sassuolo: c’è Kucka, due assenti

Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Sassuolo: c'è Kucka, assenti Gagliolo e Inglese ...

Sassuolo-Parma, i convocati di D’Aversa: c’è Kucka, out Inglese e Gagliolo

Parma, i convocati di D'Aversa per la gara contro il Sassuolo, in programma domani e valida per la diciottesima giornata di Serie A ...

Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Sassuolo: c'è Kucka, assenti Gagliolo e Inglese ...Parma, i convocati di D'Aversa per la gara contro il Sassuolo, in programma domani e valida per la diciottesima giornata di Serie A ...