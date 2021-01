La pandemia rallenta Lucifer 5: la seconda parte di stagione uscirà in estate? (Di sabato 16 gennaio 2021) La seconda parte di Lucifer 5 rischia di essere rimandata a data da destinarsi. Gli autori della serie hanno aggiornato i fan sull’uscita della nuova tranche di episodi, ammettendo di non avere la più pallida idea di quando verrà rilasciata. Facendo eco alle recenti parole della showrunner Ildy Modrovich, gli autori dello show Netflix hanno svelato su Twitter che la pandemia di coronavirus ha gettato all’aria i loro piani. “Sappiamo che tutti vogliono sapere, ma la verità è che neanche noi sappiamo quando uscirà la seconda parte di Lucifer 5. Non è ancora finito”, hanno scritto sul social network. “La pandemia ha fatto saltare i nostri piani. Ma quando avremo una data di uscita ufficiale, fidatevi di noi, non vedremo l’ora di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Ladi5 rischia di essere rimandata a data da destinarsi. Gli autori della serie hanno aggiornato i fan sull’uscita della nuova tranche di episodi, ammettendo di non avere la più pallida idea di quando verrà rilasciata. Facendo eco alle recenti parole della showrunner Ildy Modrovich, gli autori dello show Netflix hanno svelato su Twitter che ladi coronavirus ha gettato all’aria i loro piani. “Sappiamo che tutti vogliono sapere, ma la verità è che neanche noi sappiamo quandoladi5. Non è ancora finito”, hanno scritto sul social network. “Laha fatto saltare i nostri piani. Ma quando avremo una data di uscita ufficiale, fidatevi di noi, non vedremo l’ora di ...

