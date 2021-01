Kung Fu Panda 2: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 16 gennaio 2021) Kung Fu Panda 2: trama, personaggi e streaming del film d’animazione Questa sera, sabato 16 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 2, film d’animazione del 2011 prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh. Ma qual è la trama? E i personaggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Antica Cina, quando i pavoni governavano benevoli la città di GongMing. Essi portarono pace e prosperità nella città, inventando i famosi fuochi d’artificio. Ma il loro unico figlio, Lord Shen, vedeva nei fuochi d’artificio un potere molto più oscuro, fin tanto da trasformare ciò che aveva portato colore e gioia, in qualcosa di tenebroso e distruttivo. Disperati per il comportamento del loro figlio, i sovrani consultarono un’anziana divinatrice, la quale gli rivelò che, se Shen avesse ... Leggi su tpi (Di sabato 16 gennaio 2021)Fu2: trama, personaggi e streaming del film d’animazione Questa sera, sabato 16 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondaFu2, film d’animazione del 2011 prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh. Ma qual è la trama? E i personaggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Antica Cina, quando i pavoni governavano benevoli la città di GongMing. Essi portarono pace e prosperità nella città, inventando i famosi fuochi d’artificio. Ma il loro unico figlio, Lord Shen, vedeva nei fuochi d’artificio un potere molto più oscuro, fin tanto da trasformare ciò che aveva portato colore e gioia, in qualcosa di tenebroso e distruttivo. Disperati per il comportamento del loro figlio, i sovrani consultarono un’anziana divinatrice, la quale gli rivelò che, se Shen avesse ...

