Il fornaio vince la battaglia | il suo apprendista resta in Francia

Leggi su vanityfair

(Di sabato 16 gennaio 2021) Per il suo apprendista aveva cominciato lo sciopero della fame, per farlo restare in Francia era finito in ospedale. Stéphane Ravacley ha vinto la sua battaglia. «Laye ha i documenti in regola! E riprende a lavorare martedì!», ha annunciato il fornaio dopo un incontro alla prefettura de la Haute-Saone. Lo sciopero della fame del fornaio è diventato notizia nazionale e internazionale.