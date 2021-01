Colliano | controlli ambientali | rinvenuto lupo morto in un canale di scolo

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- La carcassa di unadulto ritrovato privo di vita, adagiata lungo undidell’acqua piovana adiacente la strada provinciale 270. È quantodalle guardiegiurate dell’accademia Kronos dei nuclei di Salerno e Avellino, che questa mattina, giunte nell’area della riserva naturale regionale protetta dei Monti Eremita Marzano, nel territorio del comune di, in località Pazzano, durante un controllo finalizzato alla repressione del bracconaggio e degli illeciti, hannola carcassa di un. Effettuati i rilievi tecnici e fotografici, le guardiehanno allertato i ...

Ultime Notizie dalla rete : Colliano controlli

Il Mattino

11 sono invece i nuovi casi di contagio a Campagna, così come annunciato dal sindaco Roberto Monaco. Si contano anche 3 persone guarite dopo il tampone di controllo negativo. In totale, i casi di posi ...Nuovi casi di contagio da Coronavirus in alcuni dei paesi della Piana del Sele. A Oliveto Citra si conta un nuovo cittadino positivo al virus e due persone, negative all’ultimo tampone di controllo, s ...