Caprari | la Samp bussa alla porta del Benevento | la proposta per il riscatto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladoria è in cerca di liquidità e avrebbe offerto aluno sconto suldi Gianluca. A rirlo è il quotidiano ligure “Il Secolo XIX” che parla anche delle eventuali cifre dell’operazione. Il fantasista è arrivato alla scorsa estate in prestito e per riscattarlo il club giallorosso a giugno dovrebbe sborsare 7 milioni e mezzo di euro. Vista la necessità di monetizzare già in questa finestra di mercato, la società blucerchiata avrebbe dunque proposto uno sconto di 2 milioni e mezzo ai club sannita a patto di ricevere subito 5 milioni. Il tutto sarebbe collegato all’operazione che interessa Antonio La Gumina, che è a sua voltain prestito ...