Calciomercato, Papu Gomez a un passo da una big: affare in chiusura (Di sabato 16 gennaio 2021) . Il giocatore argentino è in uscita dall’Atalanta e potrebbe restare in Serie A Il Papu Gomez è in uscita dall’Atalanta in questo mercato di gennaio. L’ex capitano nerazzurro ha rotto definitivamente i rapporti con Gianpiero Gasperini e non ha più visto il campo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) . Il giocatore argentino è in uscita dall’Atalanta e potrebbe restare in Serie A Ilè in uscita dall’Atalanta in questo mercato di gennaio. L’ex capitano nerazzurro ha rotto definitivamente i rapporti con Gianpiero Gasperini e non ha più visto il campo L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Calciomercato #Atalanta | #PapuGomez, il club nerazzurro non vuole rinforzare le rivali alla corsa… - tuttonapoli : Repubblica - Papu Gomez, a sorpresa spunta la Roma; oggi incontro con l'Atalanta - Fantacalcio : Calciomercato Roma: incontro con l'Atalanta per il Papu Gomez - joseph55269605 : RT @cmdotcom: #Atalanta, appuntamento con la #Roma per il Papu #Gomez: i dettagli - BombeDiVlad : ????#Roma, oggi è il giorno di #Gomez? Incontro tra le due dirigenze per parlare dell'argentino ???? #LeBombeDiVlad… -