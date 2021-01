Amici, duro scontro tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano: il motivo (Di sabato 16 gennaio 2021) Lorella Cuccarini, dopo la settimana di assenza dovuta al contagio da coronavirus Covid-19, è tornata nello studio di Amici 20 ed è stata subito protagonista di un duro scontro con Alessandra Celentano: il motivo Cambio della guardia sul fronte coronavirus nella puntata del 16 gennaio di Amici 20 tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Torna in studio la professoressa di danza ed è costretta alla partecipazione in smart working quella di canto. Per fortuna in entrambe i casi senza grossi problemi di salute. Parte da qui la seconda puntata del 2021 del popolare talent show condotto da Maria De Filippi. Una puntata centrata sulla tensione. Una tensione palpabile e diffusa che passa dal ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021), dopo la settimana di assenza dovuta al contagio da coronavirus Covid-19, è tornata nello studio di20 ed è stata subito protagonista di uncon: ilCambio della guardia sul fronte coronavirus nella puntata del 16 gennaio di20 trae Anna Pettinelli. Torna in studio la professoressa di danza ed è costretta alla partecipazione in smart working quella di canto. Per fortuna in entrambe i casi senza grossi problemi di salute. Parte da qui la seconda puntata del 2021 del popolare talent show condotto da Maria De Filippi. Una puntata centrata sulla tensione. Una tensione palpabile e diffusa che passa dal ...

FerdinandHoe : in metro ci sta sto povero dudo che si sta beccando la ramanzina del 'non mi caghi quando sei con i tuoi amici' e n… - jjterza73 : @alenicotra83 Coraggio.Cerca di tenere duro.Perché spesso la leucemia si può curare.Ho avuto la figlia di amici di… - lacaroleh : @alenicotra83 Ciao Alessandro, non ti conosco ma tieni duro. Ho vissuto situazioni simili tra figli di amici e pare… - griim_ : RT @bancodgh: vergine me? seriamente ^^ ahah non sono stato rilasciato questo da molto tempo :) chiedi ai miei amici se sono vergine vedrai… - infoitcultura : Amici 20, la Celentano caccia Elena dalla sala: “Stai nel tuo”, duro scontro -