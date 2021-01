«WandaVision», una sitcom per supereroi (Di sabato 16 gennaio 2021) Nell’anno della pandemia insieme a molte altre cose sono spariti i supereroi. I cieli (fantastici) del 2020 non hanno visto infatti creature dotate di super poteri solcarli seguendo sfide (impossibili) per salvare le sorti dell’umanità. Risucchiati dal buio degli schermi spenti per l’emergenza sanitaria, dalla crisi dell’industria hollywoodiana costretta a rimandare di un anno le uscite dei titoli blockbuster – Black Widow, The Eternals … – i personaggi straordinari delle saghe hanno dovuto arrendersi, almeno per ora, al virus in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 16 gennaio 2021) Nell’anno della pandemia insieme a molte altre cose sono spariti i. I cieli (fantastici) del 2020 non hanno visto infatti creature dotate di super poteri solcarli seguendo sfide (impossibili) per salvare le sorti dell’umanità. Risucchiati dal buio degli schermi spenti per l’emergenza sanitaria, dalla crisi dell’industria hollywoodiana costretta a rimandare di un anno le uscite dei titoli blockbuster – Black Widow, The Eternals … – i personaggi straordinari delle saghe hanno dovuto arrendersi, almeno per ora, al virus in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ragnaroknroll_ : #WandaVision - - - - - - - - probabilmente a questo punto anche l’apicoltore non è un vero apicoltore, ma semplice… - starkbuckz : RT @ah_okay_: ??#WandaVision SPOILERS?? - - - - - - - - - - - - - LA NUOVA INTRO DELLA MARVEL MI FA TREMARE TUTTA È PAZZESCA E FA PROPRIO C… - Pumitto9 : Oggi ho finalmente visto il tanto atteso #WandaVision, non ci ho capito una cippa ma bellissimo! #Marvel - PippoPacco : #WandaVision può essere una figata... Spero non sia prevedibile come penso. - ragnaroknroll_ : #WandaVision - - - - - - - - appena letto su reddit che l’elicottero potrebbe essere un vero elicottero della Swor… -