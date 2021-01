Violento sisma in Indonesia di magnitudo 6 2 | 35 morti e molti dispersi

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Non è ancora possibile riuscire a fare una stima esatta dei danni causato da un forte terremoto inpoche ore fa: ci sono edifici crollati e 35Sono ben visibili i danni e la devastazione causata dal terremoto che ha colpito la provincia di Sulawesi (Facebook) Si contano almeno 35dovute al devastante terremoto di6.2 che all’1:28 ora locale ha colpito la provincia di Sulawesi in. I primi dati sono stati diffusi dall’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri naturali di Sulawesi occidentale. In nove sarebbero stati uccisi a causa dei crolli vicino alla città di Majene, altre 26 vittime invece sarebbero state rinvenute nel distretto di Mammju. I feriti al momento sarebbero 637. Ma entrambi i bilanci potrebbero ben presto aggravarsi perché al momento ...