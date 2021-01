Ufficiale: Juve Stabia, lascia il ds Ghinassi per motivi personali (Di venerdì 15 gennaio 2021) La S.S. Juve Stabia comunica l’interruzione consensuale del rapporto col Direttore Sportivo Filippo Ghinassi che lascia Castellammare di Stabia a causa di motivi personali. Ghinassi era sopraggiunto in Campania lo scorso agosto, dopo la retrocessione in Serie c delle vespe, sostituendo il vecchio ds, Ciro Polito. Foto: Logo Juve Stabia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) La S.S.comunica l’interruzione consensuale del rapporto col Direttore Sportivo FilippocheCastellammare dia causa diera sopraggiunto in Campania lo scorso agosto, dopo la retrocessione in Serie c delle vespe, sostituendo il vecchio ds, Ciro Polito. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : ?? Sono partiti in 16. ?? Hanno superato tante prove ?? NE RESTANO SOLO 2 ?? Chi vincerà #PitchForTwitch? ???? WATCH… - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - L'ex Juve Beltrame riparte dal Portogallo: è un nuovo giocatore del Maritimo - FaziAlesio : @RafAuriemma Per cortesia mi pubblichi da quale fonte ufficiale la società Juve abbia nominato Mertens accusandolo di aver violato la bolla? - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Ufficiale, Ghinassi non è più il direttore sportivo delle Vespe LEGGI LA NEWS:… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Juve Stabia, lascia il direttore sportivo Filippo Ghinassi -