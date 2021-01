Sampdoria e Genoa esultano: il Ferraris sarà finalmente rizollato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Completati i lavori di posa delle nuove zolle sul terreno di gioco del Ferraris in tempo per Sampdoria Udinese: i costi dell’intervento Claudio Ranieri, al termine del match contro l’Inter, non si è risparmiato nel criticare le condizioni del terreno di gioco del Ferraris. Inadeguato per due società di Serie A, Genoa e Sampdoria, note anche le avverse condizioni climatiche che possono colpire la città nel periodo invernale e l’assenza di teloni per coprire il campo. Le lamentele non sono rimaste inascoltate e, dopo la sfida tra Genoa e Bologna di sabato scorso, è iniziata l’opera di posa delle nuove zolle che andranno a coprire il 75% del campo (tutta la fascia centrale, larga quanto l’area di rigore). Sulle corsie esterne invece, come riporta Il Secolo XIX, è stata effettuata una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Completati i lavori di posa delle nuove zolle sul terreno di gioco delin tempo perUdinese: i costi dell’intervento Claudio Ranieri, al termine del match contro l’Inter, non si è risparmiato nel criticare le condizioni del terreno di gioco del. Inadeguato per due società di Serie A,, note anche le avverse condizioni climatiche che possono colpire la città nel periodo invernale e l’assenza di teloni per coprire il campo. Le lamentele non sono rimaste inascoltate e, dopo la sfida trae Bologna di sabato scorso, è iniziata l’opera di posa delle nuove zolle che andranno a coprire il 75% del campo (tutta la fascia centrale, larga quanto l’area di rigore). Sulle corsie esterne invece, come riporta Il Secolo XIX, è stata effettuata una ...

