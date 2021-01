Prada Cup, James Spithill: “Ci hanno virato davanti in partenza. Regata bloccata, non potevamo fare meglio” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luna Rossa ha incominciato con una sconfitta la sua avventura nella Prada Cup. L’imbarcazione italiana è stata battuta da Ineos Uk nella seconda Regata di giornata, dopo che i britannici avevano travolto American Magic nella prova d’apertura della competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la America’s Cup. Decisiva la partenza, dopo la barca tricolore si è fatta beffare dai britannici, bravi a prendere il lato destro del campo di Regata (il più veloce) e a conquistare la vittoria con 28 secondi di vantaggio. Il timoniere James Spithill ha analizzato la situazione a caldo, subito dopo la Regata: “Ci hanno virato davanti prima del via, non siamo riusciti ad andare mai a destra. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luna Rossa ha incominciato con una sconfitta la sua avventura nellaCup. L’imbarcazione italiana è stata battuta da Ineos Uk nella secondadi giornata, dopo che i britannici avevano travolto American Magic nella prova d’apertura della competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la America’s Cup. Decisiva la, dopo la barca tricolore si è fatta befdai britannici, bravi a prendere il lato destro del campo di(il più veloce) e a conquistare la vittoria con 28 secondi di vantaggio. Il timoniereha analizzato la situazione a caldo, subito dopo la: “Ciprima del via, non siamo riusciti ad andare mai a destra. La ...

