Pnrr e riforme, quelle vere sono a costo zero (e fanno risparmiare) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il dibattito acceso sulla destinazione delle risorse del Next Generation Eu si sta incrociando con quello sulle riforme. La domanda che ci vogliamo porre qui è: ma le radicali riforme di cui ha bisogno il nostro Paese richiedono investimenti di natura finanziaria? O, piuttosto, se non facciamo le riforme di cui abbiamo bisogno, non riusciremo a spendere le risorse finanziarie del Next Generation Eu o, ancora peggio, queste risorse andranno ad incrementare l’area grigia delle risorse pubbliche sperperate in iniziative bordeline che servono solo a chi è pagato per metterle in opera. Qui di seguito faremo alcuni esempi: riforma della pubblica amministrazione e il nodo rappresentato dall’incrocio domanda/offerta di lavoro e formazione professionale. Vediamo I 2 punti singolarmente. Riforma della pubblica amministrazione. Qui si tratta di ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il dibattito acceso sulla destinazione delle risorse del Next Generation Eu si sta incrociando con quello sulle. La domanda che ci vogliamo porre qui è: ma le radicalidi cui ha bisogno il nostro Paese richiedono investimenti di natura finanziaria? O, piuttosto, se non facciamo ledi cui abbiamo bisogno, non riusciremo a spendere le risorse finanziarie del Next Generation Eu o, ancora peggio, queste risorse andranno ad incrementare l’area grigia delle risorse pubbliche sperperate in iniziative bordeline che servono solo a chi è pagato per metterle in opera. Qui di seguito faremo alcuni esempi: riforma della pubblica amministrazione e il nodo rappresentato dall’incrocio domanda/offerta di lavoro e formazione professionale. Vediamo I 2 punti singolarmente. Riforma della pubblica amministrazione. Qui si tratta di ...

vito_grassi : RT @Confindustria: La nostra proposta 'Costruire il Mediterraneo' contiene una visione di sviluppo per il #Sud. Una sfida che passa da sign… - GradedSpa : RT @Confindustria: La nostra proposta 'Costruire il Mediterraneo' contiene una visione di sviluppo per il #Sud. Una sfida che passa da sign… - paoloerrico : RT @Confindustria: La nostra proposta 'Costruire il Mediterraneo' contiene una visione di sviluppo per il #Sud. Una sfida che passa da sign… - franciungaro : RT @Confindustria: La nostra proposta 'Costruire il Mediterraneo' contiene una visione di sviluppo per il #Sud. Una sfida che passa da sign… - antonellaautero : RT @Confindustria: La nostra proposta 'Costruire il Mediterraneo' contiene una visione di sviluppo per il #Sud. Una sfida che passa da sign… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr riforme Il Recovery Plan riuscirà laddove tutti i tentativi di riforma e rilancio del Ssn hanno finora fallito? Quotidiano Sanità L'Italia non ha trovato ancora la nuova classe politica

Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dentro il “Next generation Italia è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio dopo una successione di bozze a cominciare ...

Pnnr: tutti i particolari sulle misure per il lavoro da 12,62 miliardi

Tra le misure messe in campo: fondo nuove competenze, apprendistato duale, incentivi per le assunzioni di giovani e donne ...

Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dentro il “Next generation Italia è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio dopo una successione di bozze a cominciare ...Tra le misure messe in campo: fondo nuove competenze, apprendistato duale, incentivi per le assunzioni di giovani e donne ...