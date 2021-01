Pfizer da lunedì taglia forniture dei vaccini. Arcuri: «Siamo pronti ad azioni legali» (Di sabato 16 gennaio 2021) Consegne ridotte del 29 % e taglio che riguarda tutti i Paesi europei. E le regioni stanno già facendo ricorso alle scorte che servivano per i richiami Leggi su corriere (Di sabato 16 gennaio 2021) Consegne ridotte del 29 % e taglio che riguarda tutti i Paesi europei. E le regioni stanno già facendo ricorso alle scorte che servivano per i richiami

MediasetTgcom24 : Arcuri: da lunedì Pfizer consegnerà 29% di dosi in meno, problema per le vaccinazioni #Pfizer… - Agenzia_Ansa : Arcuri: 'Da lunedì Pfizer consegnerà il 29% di dosi di in meno. Così sarà difficile proseguire con le vaccinazioni'… - SkyTG24 : Covid, staff Arcuri: “Da lunedì Pfizer consegnerà 29% dosi in meno: grave scelta” - MNRuggiero : RT @janavel7: 'Da lunedi 29% di dosi Pfizer in meno all'Italia'. Insomma: Big Pharma è agli ordini di Renzi? (seguirà commento indignato… - dimafab67 : ARCURI HA DICHIARATO CHE DA LUNEDÌ PFIZER CONSEGNERÀ IL 29%IN MENO DI VACCINI, LA COLPA È DELLA LAZIO CHE HA VINTO IL DERBY -

