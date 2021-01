Napoli, le prestazioni di Lobotka e Elmas deludono Gattuso: cessione in vista per i due? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Napoli continua la sua marcia per scalare posizioni in classifica e soprattutto mette nel mirino gli importantissimi impegni di coppa per aggiungere nuovi trofei in bacheca. Una marcia iniziata a tamburi battenti ma che, nel corso dei mesi di novembre e dicembre, ha avuto più di qualche inciampo. Problemi di tenuta fisica e insospettabili L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilcontinua la sua marcia per scalare posizioni in classifica e soprattutto mette nel mirino gli importantissimi impegni di coppa per aggiungere nuovi trofei in bacheca. Una marcia iniziata a tamburi battenti ma che, nel corso dei mesi di novembre e dicembre, ha avuto più di qualche inciampo. Problemi di tenuta fisica e insospettabili L'articolo

enzogoku69 : @LArbitro_Real1 Gioca male da dopo Inter Napoli, prestazioni brutte con toro e Laziocondizionati anche da assenza m… - apmojita : Leggendo qualche articolo di questi pseudo giornalisti, un po' ci credo che i calciatori del Napoli ne risentono em… - Robtamb1 : @Carloalvino Incompetente!Contribuite alla rovina del Napoli. Il Napoli non ha un gioco, le prestazioni sono pietos… - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, le dichiarazioni del centrocampista Gaetano #Castrovilli - PFZ98 : @Carloalvino Non è una scusa per le pessime prestazioni del Napoli e del suo allenatore. Basta basta basta nasconde… -