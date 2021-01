Milan, Ibrahimovic: “Chiellini un animale che ti dà la caccia, a Kalulu ho detto di togliere i guanti. CR7? Siamo simili” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic sempre più leader incontrastato del Milan.Chelsea, Lampard raffredda la pista Tomori-Milan: “Può partire a una sola condizione”L'attaccante svedese si è trasformato nel corso dei mesi in un vero e proprio punto fermo ed elemento imprescindibile dei rossoneri di Stefano Pioli. Il centravanti scandinavo, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport', ha trattato diversi temi: dal dualismo con CR7 fino alla lotta scudetto.Milan, Ibrahimovic a 360°: “Mi sento leader, ancora non abbiamo vinto niente. Donnarumma? Il migliore al mondo”"Kalulu? Gli ho detto di togliersi i guanti quando ha debuttato. Un difensore con i guanti che timore può incutere? Mi piacciono i difensori ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Zlatansempre più leader incontrastato del.Chelsea, Lampard raffredda la pista Tomori-: “Può partire a una sola condizione”L'attaccante svedese si è trasformato nel corso dei mesi in un vero e proprio punto fermo ed elemento imprescindibile dei rossoneri di Stefano Pioli. Il centravanti scandinavo, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport', ha trattato diversi temi: dal dualismo confino alla lotta scua 360°: “Mi sento leader, ancora non abbiamo vinto niente. Donnarumma? Il migliore al mondo”"? Gli hodi togliersi iquando ha debuttato. Un difensore con iche timore può incutere? Mi piacciono i difensori ...

DiMarzio : #Milan | Ambizioni, ambiente e rapporto con l'allenatore: parla #Ibrahimovc - pisto_gol : Trovo imbarazzante per @SkySport che FCapello indichi pubblicamente come simulatori Ibrahimovic (Milan) e Lukaku (I… - AntoVitiello : Risposta importante del #Milan che torna a vincere e si rialza subito dopo la #Juve. #Torino regolato già nel primo… - zazoomblog : Milan Ibrahimovic: “Chiellini un animale che ti dà la caccia a Kalulu ho detto di togliere i guanti. CR7? Siamo sim… - CalcioNews24 : Ibrahimovic: «Futuro? Decido a giugno. Atalanta in Champions e Milan no, non è normale» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic Ibra: “Contratto, decido a giugno! Il Milan ha appena preso un talento top, sarà in prima squadra” SOS Fanta CorSera - Telefonata Maldini-Mandzukic: il croato ha ribadito che al Milan verrebbe di corsa. Pronti 1,8 mln per sei mesi

La voce del possibile arrivo di Mario Mandzukic al Milan non è una semplice suggestione, ma una reale opportunità di mercato: i rossoneri ci stanno pensando seriamente e si sono ...

Blog dei Tifosi: 'Mandzukic al Milan, è veramente un affare?'

È il nome più caldo delle ultime ore di mercato. Quello di Mario Mandzukic, attaccante croato ex Juve che sta trattando con il Milan per il ruolo di vice Ibrahimovic. Ma è veramente un affare per i ...

La voce del possibile arrivo di Mario Mandzukic al Milan non è una semplice suggestione, ma una reale opportunità di mercato: i rossoneri ci stanno pensando seriamente e si sono ...È il nome più caldo delle ultime ore di mercato. Quello di Mario Mandzukic, attaccante croato ex Juve che sta trattando con il Milan per il ruolo di vice Ibrahimovic. Ma è veramente un affare per i ...