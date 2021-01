L’errore che fai quando lavi i vestiti a mano

Leggi su virali.video

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Lavare il bucato è una di quelle azioni diventate così naturali e automatiche, che spesso non ci rendiamo conto nemmeno di quello che facciamo. In modo particolaresi tratta del lavaggio del bucato a, la realtà è che bisognerebbe lavare i capi uno per volta e comprendere di che tipo di detersivo può aver bisogno, in base al tessuto con cui è stato creato. Spesso infatti,arriva il momento di eseguire il lavaggio adi alcuni tipi di capi di abbigliamento, commettiamo degli errori che a lungo andare, potrebbero rovinarli irreparabilmente. Scopriamo allora insieme come evitare questi errori e i metodi corretti per un’adeguata pulizia dei nostri indumenti. Foto: pixabay/kgnprchr La biancheria intima, come ad esempio reggiseni e collant, andrebbe lavata a, in quanto i tessuti ...