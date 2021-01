Lazio-Roma, Marianella: “Fonseca mi ha deluso. Gara giocata come se non fosse un derby” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Spinazzola non ha mai dato mano a Ibanez che era in confusione. La Roma ha giocato una brutta partita, come non fosse un derby. Mi ha un po’ deluso Fonseca, mentre vanno dati grandi meriti a Inzaghi“. Queste le dichiarazioni del giornalista Massimo Marianella intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla brutta sconfitta della Roma nel derby contro la Lazio per 3-0. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) “Spinazzola non ha mai dato mano a Ibanez che era in confusione. Laha giocato una brutta partita,nonun. Mi ha un po’, mentre vanno dati grandi meriti a Inzaghi“. Queste le dichiarazioni del giornalista Massimointervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla brutta sconfitta dellanelcontro laper 3-0. SportFace.

