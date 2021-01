Lazio Roma, botta e risposta tra Arcuri e Lotito: «Spero vincano i giallorossi», «Battuta infelice» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il commissario straordinario Arcuri ha dichiarato la sua fede Romanista, non ha tardato Lotito a rispondere alle sue dichiarazioni Il derby della Capitale infiamma l’animo dei tifosi di Lazio e Roma, talvolta rischiando di farli eccedere con battute e goliardia. Come nel caso di Domenico Arcuri – commissario straordinario dell’emergenza Covid-19 – che ha dichiarato in conferenza stampa: «Spero che la Roma vinca il derby. Se preferisco il successo nella partita di domani o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo». Uno scivolone mediatico che ha generato l’indignazione anche del Presidente Lotito. Il patron ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il commissario straordinarioha dichiarato la sua fedenista, non ha tardatoa rispondere alle sue dichiarazioni Il derby della Capitale infiamma l’animo dei tifosi di, talvolta rischiando di farli eccedere con battute e goliardia. Come nel caso di Domenico– commissario straordinario dell’emergenza Covid-19 – che ha dichiarato in conferenza stampa: «che lavinca il derby. Se preferisco il successo nella partita di domani o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo». Uno scivolone mediatico che ha generato l’indignazione anche del Presidente. Il patron ...

