Kate Winslet e la confessione di suo figlio: "Voglio diventare attrice" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Kate Winslet si è divertita ad ascoltare la confessione del figlio di 7 anni, Bear Blaze, che ha rivelato con serietà di voler diventare un'attrice In occasione di un'apparizione al Jimmy Kimmel Live, Kate Winslet ha raccontato al conduttore la confessione che Bear Blaze, il figlio di 7 anni, le ha fatto mantenendo un'estrema serietà. Il bambino ha rivelato alla madre di voler diventare un'attrice. Tale dichiarazione ha fatto sorridere Kate Winslet e l'ha spinta a descrivere i caratteri dei suoi tre figli. Come riporta People, Kate Winslet ha avuto modo di dialogare con Jimmy Kimmel in occasione dell'ultima puntata del ...

