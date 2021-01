GF Vip, Tommaso Zorzi nel panico: ecco perché (Di venerdì 15 gennaio 2021) panico nella casa del Grande Fratello Vip dopo il confessionale di Tommaso Zorzi. Ma che cosa hanno detto di così sconvolgente gli autori all’influencer, star del reality show? L’agitazione di Tommy ha contagiato tutti… Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, andato in confessionale a chiedere delucidazioni, dopo aver visto alcune espressioni particolari di Samantha De Grenet a proposito della data della finale, ha parlato con gli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021)nella casa del Grande Fratello Vip dopo il confessionale di. Ma che cosa hanno detto di così sconvolgente gli autori all’influencer, star del reality show? L’agitazione di Tommy ha contagiato tutti… Nella casa del Grande Fratello Vip, andato in confessionale a chiedere delucidazioni, dopo aver visto alcune espressioni particolari di Samantha De Grenet a proposito della data della finale, ha parlato con gli Articolo completo: dal blog SoloDonna

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono Maria Teresa, Dayane e Tommaso! - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi terrorizzato dal prolungamento ulteriore del reality) Playhitmusic - - infoitcultura : Tommaso capisce che il GF Vip non finirà l'8 febbraio e non la prende affatto bene (VIDEO) - EireenViolet : Il GF Vip non finisce l’8 febbraio: Tommaso Zorzi lo scopre ed entra in crisi! – VIDEO #rosmello - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5 non finisce l’8 febbraio 2021: la reazione di Tommaso Zorzi (video) -