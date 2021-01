“Eppure lo sapevano…”. GF Vip, a Tommaso Zorzi proprio non va giù: cosa non gli torna di Giulia e Pierpaolo (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Perché gli altri dicono che siamo stati affrettati? Dentro dove sai tu ho preso ceffoni in senso metaforico e sono uscito frastornato. Credo che avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta“. Abbiamo lasciato Pierpaolo Pretelli intento a fare questo discorsetto a Giulia Salemi. La vippona, dal canto suo, è parsa immediatamente piccata da queste parole, trovando la forza di ribattere così: “Ho dato il mio massimo, se non basterà per te amen, me ne farò una ragione. Se tu mi fai queste domande mi metti dei dubbi però. Non mi far soffrire, non mi far star male e non mi prendere in giro“. Tommaso Zorzi ha una sua teoria tutta sua in merito alla questione… (Continua dopo le foto) Mentre Giulia Salemi era occupata a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Perché gli altri dicono che siamo stati affrettati? Dentro dove sai tu ho preso ceffoni in senso metaforico e sono uscito frasto. Credo che avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta“. Abbiamo lasciatoPretelli intento a fare questo discorsetto aSalemi. La vippona, dal canto suo, è parsa immediatamente piccata da queste parole, trovando la forza di ribattere così: “Ho dato il mio massimo, se non basterà per te amen, me ne farò una ragione. Se tu mi fai queste domande mi metti dei dubbi però. Non mi far soffrire, non mi far star male e non mi prendere in giro“.ha una sua teoria tutta sua in merito alla questione… (Continua dopo le foto) MentreSalemi era occupata a ...

31Eyebrown : @dontcal94315081 Posso anche confrontarmi con le varie persone no? Ho messaggiato con tante brasiliane ad esempio,… - PCattoretti : @AlbertoLetizia2 Lisa Montgomery è stata trattata come un arnese sin da bambina. Nessuno l'ha mai tutelata eppure t… - SimoneMaloni : @somethingleft Si ma ad esempio quando ha incontrato mi sembra la Sociedad era con 18 elementi tra giocatori e staf… - VitantonioCons3 : @kimilfung @fedesettetre Ahhhhh Be !!!!! Sai che non è bello giudicare qualcuno se non si conosce ? Eppure i genit… - unaperson4acaso : @alxrza_ Amo eppure in molti non lo sapevano , non è che se lo sapevi ti ho fatto la scoperta dell’acqua calda?? -