Covid, Galli a SkyTg24: "Vaccinare persone guarite non è sicuro né utile. Probabilità di seconda infezione è sotto l'1%" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le persone che hanno già avuto il Covid vanno vaccinate? "Non c'è uno straccio di dato che dica che in quelli che hanno già fatto l'infezione sia sicuro e utile Vaccinare. La Probabilità di avere una seconda infezione, dai dati che ci sono, anche se abbastanza frammentari, è forse meno dell'1%, a meno che non arrivi un virus nuovissimo che spiazzerebbe tutti, ma allora avremmo problemi anche con i vaccini. Oggi non abbiamo nessuna necessità di Vaccinare quelli che si sono già infettati e sono guariti". Lo ha detto a Buongiorno, su SkyTg24, Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

