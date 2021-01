(Di venerdì 15 gennaio 2021)ha svelato chealcune scene dil'hanno portato a volerinper il suo prossimo progetto., dopo l'esperienza vissuta in occasione delle riprese di, ha svelato che vuolein. Alcune scene del lungometraggio con star John David Washington, in cui appare anche l'attrice Dimple Kapadia, sono state girate ae ora il filmmaker sta cercando di trovare un modo perin futuro nella nazione e coinvolgere i talenti locali. Il regista, intervida IANS, ha ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Christopher Nolan: 'Girare Tenet a Mumbai è stato fantastico, voglio tornare a lavorare in India'… - SpencerSimok : ?? Si, è il nuovo film di fantascienza di Christopher Nolan. La famiglia ha contribuito alla sceneggiatura.… - crazyforloueh : RT @_loutagg_: io ringrazio ogni giorno Christopher Nolan per averli messi nello stesso film - vera92 : RT @chesucc3de: Poteva mancare il nostro notaio? #DaniloBertazzi indossa una maglietta che raffigura #DaniloBertazzi. Christopher Nolan sta… - nadia_moroni : RT @chesucc3de: Poteva mancare il nostro notaio? #DaniloBertazzi indossa una maglietta che raffigura #DaniloBertazzi. Christopher Nolan sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Christopher Nolan

Everyeye Cinema

Christopher Nolan ha svelato che girare alcune scene di Tenet a Mumbai l'hanno portato a voler tornare in India per il suo prossimo progetto. Christopher Nolan, dopo l'esperienza vissuta in occasione ...Il regista di Inception e dell'ultimo Tenet sembra essersi innamorato dell'India, tanto da tenerla in considerazione per il suo nuovo film ...