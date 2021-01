Aggiornamenti Cyberpunk 2077: non arriveranno su PS5 e Xbox almeno fino alla fine del 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 non ha avuto il lancio più desiderabile, nemmeno per alcuni possessori di PS5. Sebbene il gioco abbia avuto la maggior parte dei problemi con la PS4 e Xbox One originali, alcuni bug si sono insinuati anche nelle versioni PS5 e Xbox Series X. Bug a parte, Cyberpunk 2077 funziona bene su PS5 e Xbox L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cyberpunk 2077 Flying Mod, ti fa volare tra i grattacieli FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X gratis PlayStation 5 in oro 24 carati al prezzo di 9 mila euro in arrivo Cover PS5: cancellati gli ordini per azioni legali da parte di Sony PS5 Remote Play: usare la Playstation 4 per giocare ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 15 gennaio 2021)non ha avuto il lancio più desiderabile, nemmeno per alcuni possessori di PS5. Sebbene il gioco abbia avuto la maggior parte dei problemi con la PS4 eOne originali, alcuni bug si sono insinuati anche nelle versioni PS5 eSeries X. Bug a parte,funziona bene su PS5 eL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Flying Mod, ti fa volare tra i grattacieli FIFA 21 su PS5 eSeries X gratis PlayStation 5 in oro 24 carati al prezzo di 9 mila euro in arrivo Cover PS5: cancellati gli ordini per azioni legali da parte di Sony PS5 Remote Play: usare la Playstation 4 per giocare ...

PlayTrucos : Roadmap di Cyberpunk 2077 per DLC gratuiti, upgrade e aggiornamenti di nuova generazione – Play Trucos - TheGamesMachine : Ecco la #roadmap di patch e #DLC gratuiti di #Cyberpunk2077 nel #2021. Per l'occasione uno dei fondatori di… - NerdPool_IT : Cyberpunk 2077: roadmap degli aggiornamenti e DLC - badtasteit : #Cyberpunk2077: ecco il piano di pubblicazione delle patch, dei DLC e degli aggiornamenti next-gen - androidworldit : Nuova patch in 10 giorni, DLC gratuiti nei prossimi mesi, patch PS5 e Xbox Series X rimandata alla seconda metà del… -