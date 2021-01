A Masterchef tempo di amore e cibi afrodisiaci. Nella Masterclass spazio alla passione (e ai doppi sensi): “Hai preso l’anguilla?” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “L’amore è l’aspirazione massima dell’essere umano”, dice Chef Bruno Barbieri Nella presentazione della Mystery Box della serata di ieri di Masterchef Italia. Una serata piena d’amore, a partire proprio da questa prova, incentrata sui cibi afrodisiaci: oltre ai più noti pepe, zafferano e cioccolato, c’erano anche fegato di vitello, cipolla rossa di Tropea, cicoria, anguilla. Per la Masterclass è l’occasione di concedersi un po’ di divertimento, prima di accendere i fornelli e creare un piatto capace di esaltare le qualità di questi cibi. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “L’è l’aspirazione massima dell’essere umano”, dice Chef Bruno Barbieripresentazione della Mystery Box della serata di ieri diItalia. Una serata piena d’, a partire proprio da questa prova, incentrata sui: oltre ai più noti pepe, zafferano e cioccolato, c’erano anche fegato di vitello, cipolla rossa di Tropea, cicoria, anguilla. Per laè l’occasione di concedersi un po’ di divertimento, prima di accendere i fornelli e creare un piatto capace di esaltare le qualità di questi. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

