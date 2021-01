TuttoAndroid : Utilizzate Google Foto e Google Pixel 2? Prestate attenzione a questa novità - rumba_magica : @OhWhatFun__ Stanno rimuovendo anche app utilizzate dagli estremisti di destra per chattare dagli store Google. Si attende Apple -

Ultime Notizie dalla rete : Utilizzate Google

InvestireOggi.it

Dopo più di un anno di lotte per l’approvazione normativa, Google ha concluso l’acquisizione da 2,1 miliardi di dollari di Fitbit e promette di isolare i dati Fitbit dal business pubblicitario di G ...

Google: app di tracciamento bloccate da un bug

C'è un problema abbastanza grave per quanto riguarda le app di tracciamento, e Google è intervenuta tempestivamente per risolverlo ...