Una decisione incomprensibile Da Iv mossa senza un perché Parla Vacca M5S | “Il leader della coalizione non cambia In Italia e in Europa nessuno capisce questa scelta”

"La decisione di Renzi non ha ragioni valide di fronte a un Paese che vive un dramma quotidiano con più di 500 morti Covid al giorno, l'economia in forte difficoltà, profondi malessere diffuso". È senza parole l'onorevole Gianluca Vacca, capogruppo M5S in Commissione Cultura, dopo la decisione di Matteo Renzi di ritirare dal governo le ministre Iv e aprire formalmente la crisi di governo. Ma sul futuro assicura: "Non vedo alcun motivo per cui l'Italia dovrebbe cambiare un leader come Conte". Lei ha capito perché Renzi è arrivato a questo punto? Francamente no, e credo neanche gli Italiani. senza Parlare degli altri Paesi europei, con i quali stiamo lavorando per uscire da questa ...

