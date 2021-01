Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora non Ben ritrovata l’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo l’annuncio da parte di Matteo Renzi delle dimissioni dei ministri Italia viva si attendono le prossime mosse del premier Conte che ha accusato di aver di Italia viva di aver arrecato un notevole danno a due lezioni di metterti per aprire il tentativo di un nuovo governo andare in Parlamento a verificare verso la maggioranza come apre la chi chiede chiarezza e decisioni rapide per il bene del paese scosso dalla pandemia dure critiche dei ministri del MoVimento 5 Stelle è una crisi assurda ti chieda scusa agli italiani la Bonetti Italia viva ribatte per restare maggioranza per noi il mess mente una sospensione del lavoro fino a 8 mesi per i dipendenti delle case di riposo che rifiutano il vaccino anti covid Quanto viene espresso in un ...