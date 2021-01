Stephen King: un saggio inedito pubblicato da una casa editrice di Scampia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una piccola casa editrice con sede a Scampia sta per pubblicare Guns: un saggio inedito di venticinque pagine scritto da Stephen King. Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed editore napoletano della Marotta & Cafiero di Scampia, ha recentemente annunciato la pubblicazione di un saggio inedito scritto dal maestro del terrore, Stephen King, e l'ingresso dell'autore tra i membri della sua piccola casa editrice. "Il sogno è portare il re del brivido a visitare il nostro quartiere e conoscere i nostri ragazzi. Abbiamo chiesto aiuto alle maggiori istituzioni cittadine". Ha dichiarato Rosario durante un'intervista con Repubblica. Lo scrittore ed editore ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una piccolacon sede asta per pubblicare Guns: undi venticinque pagine scritto da. Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed editore napoletano della Marotta & Cafiero di, ha recentemente annunciato la pubblicazione di unscritto dal maestro del terrore,, e l'ingresso dell'autore tra i membri della sua piccola. "Il sogno è portare il re del brivido a visitare il nostro quartiere e conoscere i nostri ragazzi. Abbiamo chiesto aiuto alle maggiori istituzioni cittadine". Ha dichiarato Rosario durante un'intervista con Repubblica. Lo scrittore ed editore ...

