Star Wars Battlefront 2 è ora gratis su Epic Games Store (Di giovedì 14 gennaio 2021) Siamo arrivati al giorno che in tanti probabilmente aspettavano, ovvero Star Wars Battlefront 2 come titolo gratuito offerto da Epic Games Store. Per una settimana infatti il gioco sarà disponibile gratis per tutti coloro che sono iscritti al negozio di Epic. Questa edizione del gioco contiene la raccolta completa di contenuti di personalizzazione acquisibili tramite acquisti in-game dal lancio fino a oggetti ispirati a The Rise of Skywalker (inclusi). In altre parole, riceverete più di due anni di aggiornamenti gratuiti insieme alla raccolta completa di contenuti personalizzati. Star Wars Battlefront 2 è un gioco interessante in quanto è stato ampiamente stroncato quando è stato lanciato per la prima ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Siamo arrivati al giorno che in tanti probabilmente aspettavano, ovvero2 come titolo gratuito offerto da. Per una settimana infatti il gioco sarà disponibileper tutti coloro che sono iscritti al negozio di. Questa edizione del gioco contiene la raccolta completa di contenuti di personalizzazione acquisibili tramite acquisti in-game dal lancio fino a oggetti ispirati a The Rise of Skywalker (inclusi). In altre parole, riceverete più di due anni di aggiornamenti gratuiti insieme alla raccolta completa di contenuti personalizzati.2 è un gioco interessante in quanto è stato ampiamente stroncato quando è stato lanciato per la prima ...

fauci78 : Comunque adesso farò una di quelle dichiarazioni sciocc di cui frega un cazzo a nessuno: a me Star Wars fa cagare.… - deansmoriarty : RT @andrecederfeld: ok ho voglia di rivedermi tutto star wars da ep 1 a ep 9 - andrecederfeld : ok ho voglia di rivedermi tutto star wars da ep 1 a ep 9 - Eurogamer_it : #StarWarsBattlefront2 è ora disponibile gratuitamente su Epic Games Store. - yoongibswan : non sono i bts se quando entrano non cantano la marcia imperiale di star wars -