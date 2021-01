Silvio Berlusconi ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco (Di giovedì 14 gennaio 2021) Problemi di salute per il Cavaliere. Silvio Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco, per accertamenti urgenti di ordine cardiologico. La notizia è stata confermata da Alberto Zangrillo, il medico personale dell’ex premier. Alberto Zangrillo ha spiegato di aver deciso il ricovero del leader di Forza Italia per “un problema cardiaco aritmologico. Sono andato di persona visitare Silvio Berlusconi lunedì e dopo averlo dopo averlo visitato, ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”. Silvio Berlusconi, 84 anni, si trovava nel Sud ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Problemi di salute per il Cavaliere.è statoinneldi, per accertamenti urgenti di ordine cardiologico. La notizia è stata confermata da Alberto Zangrillo, il medico personale dell’ex premier. Alberto Zangrillo ha spiegato di aver deciso il ricovero del leader di Forza Italia per “un problema cardiaco aritmologico. Sono andato di persona visitarelunedì e dopo averlo dopo averlo visitato, ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico deldiperché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”., 84 anni, si trovava nel Sud ...

