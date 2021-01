Silvio Berlusconi in ospedale a Monaco, Zangrillo: «Problema cardiaco, imposto ricovero» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale a Monaco in seguito all’aggravamento delle condizioni di salute. Il leader di Forza Italia, che si trovava a Valbonne, vicino Nizza, è stato trasferito al Centro Cardiotoracico del Principato per “un Problema cardiaco aritmologico”. A riferirlo il medico personale del Cavaliere, il dottor Alberto Zangrillo. Leggi anche >> Trump impeachment, per la prima volta un presidente americano lo subisce due volte Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco: imprudente trasporto in Italia Stando a quanto riferito dall’Ansa, l’imprenditore milanese si trovava a Valbonne, una località della Costa Azzurra in cui il leader di Forza Italia ha trascorso ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021)è stato ricoverato inin seguito all’aggravamento delle condizioni di salute. Il leader di Forza Italia, che si trovava a Valbonne, vicino Nizza, è stato trasferito al Centro Cardiotoracico del Principato per “unaritmologico”. A riferirlo il medico personale del Cavaliere, il dottor Alberto. Leggi anche >> Trump impeachment, per la prima volta un presidente americano lo subisce due voltericoverato in: imprudente trasporto in Italia Stando a quanto riferito dall’Ansa, l’imprenditore milanese si trovava a Valbonne, una località della Costa Azzurra in cui il leader di Forza Italia ha trascorso ...

