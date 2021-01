Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, paura per il figlio Dodo: corsa in ospedale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Momenti di grande paura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il figlio, Dodo, è stato portato di corsa in ospedale e a rivelare cosa è successo è stata l’ex tronista. Il racconto sui social dopo lo shock. paura per il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: Dodo in ospedale “Siamo all’ospedale pediatrico, qui a Milano, stamattina Dodo, al parco, correndo è scivolato e ha battuto la testa“. Visibilmente scossa e provata, è così che Rosa Perrotta ha spiegato cosa è successo al figlio, e della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Momenti di grandeper: il, è stato portato diine a rivelare cosa è successo è stata l’ex tronista. Il racconto sui social dopo lo shock.per ildiin“Siamo all’pediatrico, qui a Milano, stamattina, al parco, correndo è scivolato e ha battuto la testa“. Visibilmente scossa e provata, è così cheha spiegato cosa è successo al, e della ...

