Palermo, una freccia in più per Boscaglia: il tecnico ritrova Valente, quei numeri… (Di giovedì 14 gennaio 2021) "È tornata la freccia dagli scatti devastanti. Il Palermo può risalire".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte da Nicola Valente. Da quando il numero 14 rosanero è tornato a disposizione di Roberto Boscaglia, il Palermo ha conquistato quattro risultati utili di fila, due vittorie e due pareggi. Tra i migliori in campo in occasione della sfida contro la Cavese, proprio a Cava de' Tirreni si è procurato il rigore poi fallito da Lucca. Una gara che "ha riconsegnato a Boscaglia la versione migliore dell’attaccante", si legge.Dopo un buon avvio di stagione, nel corso del derby contro il Catania, giocato senza ricambi, Valente ha preferito restare in campo nonostante l'infortunio alla coscia. Un ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) "È tornata ladagli scatti devastanti. Ilpuò risalire".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte da Nicola. Da quando il numero 14 rosanero è tornato a disposizione di Roberto, ilha conquistato quattro risultati utili di fila, due vittorie e due pareggi. Tra i migliori in campo in occasione della sfida contro la Cavese, proprio a Cava de' Tirreni si è procurato il rigore poi fallito da Lucca. Una gara che "ha riconsegnato ala versione migliore dell’attaccante", si legge.Dopo un buon avvio di stagione, nel corso del derby contro il Catania, giocato senza ricambi,ha preferito restare in campo nonostante l'infortunio alla coscia. Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo una A Palermo una terapia innovativa contro i tumori del sangue Live Sicilia Belice, 53 anni dal sisma: la ferita è ancora aperta

Tra il 14 e il 15 gennaio di cinquantatre anni fa una serie di forti scosse di terremoto sconvolse la vita della Valle del Belice, una vasta area della Sicilia Occidentale compresa tra le province di ...

Nell'anno del Covid l'aeroporto di Palermo ha perso il 57% di passeggeri

L'aeroporto internazionale di Palermo "Falcone Borsellino" ha chiuso il 2020 con un traffico passeggeri complessivo di 2.688.042 (il 2019 si era chiuso con sette milioni di passeggeri). Nell'anno dell ...

