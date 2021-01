Nuovo PEI: alunno preso in carico dall’intero consiglio di classe, docente di sostegno diventa risorsa. Ruolo del GLO, partecipazione famiglie (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Ministra Azzolina nella giornata di ieri, 13 gennaio 2021, ha comunicato di aver inviato, agli Istituti scolastici, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, corredato da apposite Linee Guida, il Nuovo modello nazionale del PEI, il Piano Educativo Individualizzato, per alunne e alunni con disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Ministra Azzolina nella giornata di ieri, 13 gennaio 2021, ha comunicato di aver inviato, agli Istituti scolastici, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, corredato da apposite Linee Guida, ilmodello nazionale del PEI, il Piano Educativo Individualizzato, per alunne e alunni con disabilità. L'articolo .

