Nintendo Direct dedicato ai Pokémon in arrivo a brevissimo?

Un nuovo Nintendo Direct dedicato ai Pokémon potrebbe arrivare il mese prossimo per celebrare il 25° anniversario del franchise. Questo è ciò che l'insider francese di Pokémon "Kelios" afferma su Twitter in seguito a un tweet sull'anniversario dei Pokémon riportato dalla piattaforma francese Pokekalos. L'insider si è dimostrato abbastanza affidabile in passato quando si tratta di informazioni interne su Pokémon e Nintendo Direct. Secondo quanto riportato da 'Kelios', è probabile che vedremo uno scenario simile a quello di Pokémon Sole e Luna nel 2016, quando la celebrazione del 20° anniversario della serie si è svolta poco prima della diretta dedicata al Pokémon Day.

