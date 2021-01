Max Sirena attende una risposta sulle volanti di Luna Rossa | “L’aerodinamica è tutto Ci saranno altri sviluppi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Giornata di vigilia per: stanotte (alle ore 03.00 italiane) l’imbarcazione tricolore scenderà in acqua ad Auckland per la prima giornata della Prada Cup, in programma la regata contro Ineos Uk, dopo che i britannici avranno sfidato gli statunitensi di American Magic. Parte la rincorsa verso il sogno chiamato America’s Cup, bisogna imporsi nella Prada Cup per garantirsi il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della vecchia brocca. Max, team director di, ha dichiarato che ancora non sa se l’imbarcazione italiana potrà regatare o meno con le. Si tratta di una soluzione tecnica pensata per avere più aerodinamica, ma che è ai limiti del regolamento e soltanto oggi, in occasione delle operazioni di stazza, dovrebbe arrivare una ...