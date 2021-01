La Corte dei conti Ue suona la sveglia sul 5G (Di giovedì 14 gennaio 2021) A che punto è la messa in sicurezza della rete 5G nell’Unione europea? A chiederselo è la Corte dei conti europea che, annunciando nei giorni scorsi un audit di un anno avviato a dicembre, ha lamentato “ritmi diversi” tra i Paesi membri. Infatti, già dalle battute iniziali dell’indagine si è potuto registrare un approccio divergente alla sicurezza del 5G tra gli Stati membri, nonché differenze nelle tempistiche di implementazione della tecnologia in tutto il continente. Come riportato dall’Ansa, con il lancio della Toolbox sul 5G da parte della Commissione europea nel gennaio dell’anno scorso, gli Stati membri avevano il compito di valutare il profilo di rischio dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e di applicare restrizioni per quelli considerati ad alto rischio, con un riferimento non esplicito agli operatori cinesi Huawei e ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) A che punto è la messa in sicurezza della rete 5G nell’Unione europea? A chiederselo è ladeieuropea che, annunciando nei giorni scorsi un audit di un anno avviato a dicembre, ha lamentato “ritmi diversi” tra i Paesi membri. Infatti, già dalle battute iniziali dell’indagine si è potuto registrare un approccio divergente alla sicurezza del 5G tra gli Stati membri, nonché differenze nelle tempistiche di implementazione della tecnologia in tutto ilnente. Come riportato dall’Ansa, con il lancio della Toolbox sul 5G da parte della Commissione europea nel gennaio dell’anno scorso, gli Stati membri avevano il compito di valutare il profilo di rischio dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e di applicare restrizioni per quelli considerati ad alto rischio, con un riferimento non esplicito agli operatori cinesi Huawei e ...

Lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti del Friuli Venezia Giulia non comporta una violazione della direttiva europea sulla tassazione dell'energia. (ANSA) ...

Benzina agevolata, arriva l'okay dell'Unione europea

TRIESTE Il Friuli Venezia Giulia vince la sua battaglia sulla benzina agevolata. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che lo sconto regionale sul prezzo dei carburanti non viola le n ...

TRIESTE Il Friuli Venezia Giulia vince la sua battaglia sulla benzina agevolata. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che lo sconto regionale sul prezzo dei carburanti non viola le n ...