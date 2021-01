Highlights e gol Juventus-Genoa 3-2: Coppa Italia 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Juventus-Genoa, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. Emozioni, colpi di scena e ribaltoni nel match dell’Allianz Stadium: i ragazzi di Andrea Pirlo sembrano chiudere la pratica dopo una ventina di minuti grazie alle reti di Kulusevski e Morata ma la reazione degli ospiti è veemente e, prima con Cyzborra, e poi con Melegoni trovano il pareggio. Si va ai supplementari dove a decidere è la rete del giovane Rafia. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per gli ottavi di finale della. Emozioni, colpi di scena e ribaltoni nel match dell’Allianz Stadium: i ragazzi di Andrea Pirlo sembrano chiudere la pratica dopo una ventina di minuti grazie alle reti di Kulusevski e Morata ma la reazione degli ospiti è veemente e, prima con Cyzborra, e poi con Melegoni trovano il pareggio. Si va ai supplementari dove a decidere è la rete del giovane Rafia. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 SportFace.

pepromano : @suchsteefat assolutamente normale. sono i contenuti che secondo il copyright possono vedere in altri paesi fuorchè… - SkySport : ?? AL CITY BASTA FODEN ? Il suo gran gol vale i 3 punti a Guardiola ?? Gli HL ?? - fainformazione : VIDEO - SANTOS-BOCA JUNIORS 3-0 | GOL E HIGHLIGHTS | COPA LIBERTADORES Il Santos supera con un secco 3-0 il Boca e… - fainfosport : VIDEO - SANTOS-BOCA JUNIORS 3-0 | GOL E HIGHLIGHTS | COPA LIBERTADORES Il Santos supera con un secco 3-0 il Boca e… - sottilismo : ho guardato gli highlights di PSG-Marsiglia di ieri e non per dire ma l'azione dell'unico gol del Marsiglia è partita proprio da Lirola -