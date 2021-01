Gravissimo incidente a Guidonia | 2 persone trasportate d’urgenza in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella giornata di oggi 14 gennaio, intorno alle ore 13:30, la Squadra dei Vigili del Fuoco 18A del distaccamento di Tivoli è intervenuta a causa di un’stradale tra due autovetture in Via Maremmana Inferiore 26 aMontecelio. Il personale dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuto, ha delimitato l’area e messo in sicurezza i mezzi sui quali viaggiavano le 2coinvolte, che sono statecon l’elisoccorso negli ospedali più vicini. su Il Corriere della Città.