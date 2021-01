GF Vip: Pierpaolo e Giulia hanno preso una decisione “cambieremo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La nuova coppia del GF Vip,Pierpaolo Pratelli e Giulia Salemi, hanno preso un’importante decisione riguardo il loro rapporto all’interno della casa, dopo la visione di una loro clip, andata in onda nella puntata di ieri. Le effusioni, abbastanza spinte, che i due si scambiano sotto le coperte, non sono affatto piaciute al pubblico, e non L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 14 gennaio 2021) La nuova coppia del GF Vip,Pratelli eSalemi,un’importanteriguardo il loro rapporto all’interno della casa, dopo la visione di una loro clip, andata in onda nella puntata di ieri. Le effusioni, abbastanza spinte, che i due si scambiano sotto le coperte, non sono affatto piaciute al pubblico, e non L'articolo Curiosauro.

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, dopo un colloquio con la psicologa #PierpaoloPretelli mette in discussione il rapporto con… - zazoomblog : Gf Vip Pierpaolo Pretelli chiamato durgenza dalla psicologa. Poi esce scosso. Giulia Salemi in ansia: Che è success… - infoitsalute : Gf Vip, Pierpaolo Pretelli chiamato d'urgenza dalla psicologa. Poi esce scosso. Giulia Salemi in ansia: «Che è succ… - leggoit : Gf Vip, Pierpaolo Pretelli chiamato d'urgenza dalla psicologa. Poi esce scosso. Giulia Salemi in ansia: «Che è succ… - EireenViolet : GF Vip Pierpaolo Pretelli esplode: «Che ca*** hanno combinato…» e rivela patto “segreto!' DAY non sta bene,prende l… -