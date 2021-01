Corrado Augias a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Luigi Di Maio? Politicamente più onesto di Renzi” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Luigi Di Maio? Non è più un ‘barbaro’, è diventato un uomo di governo, Politicamente più onesto di Matteo Renzi“. Così il giornalista e scrittore Corrado Augias, ospite de ‘La Confessione’ di Peter Gomez in onda venerdì 15 gennaio alle 22.45 su Nove, ha spiegato una sua definizione in cui si riferiva all’attuale ministro degli Esteri e all’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini come “barbari, non in senso dispregiativo, ma in senso classico”. “E’ ancora un barbaro Di Maio?, ha chiesto il conduttore. “Il suo apprendistato politico, posso aggiungere un po’ a nostre spese, è stato il governo – ha spiegato Augias – Oggi il Di Maio ministro degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Di? Non è più un ‘barbaro’, è diventato un uomo di governo,piùdi Matteo“. Così il giornalista e scrittore, ospite de ‘La’ diin onda venerdì 15 gennaio alle 22.45 su, ha spiegato una sua definizione in cui si riferiva all’attuale ministro degli Esteri e all’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini come “barbari, non in senso dispregiativo, ma in senso classico”. “E’ ancora un barbaro Di?, ha chiesto il conduttore. “Il suo apprendistato politico, posso aggiungere un po’ a nostre spese, è stato il governo – ha spiegato– Oggi il Diministro degli ...

Noovyis : (Corrado Augias a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Luigi Di Maio? Politicamente più onesto di Renzi”) Playhi… - averagebloom : qual è il vostro dream team italiano? il mio è Raffaella Carrà, Carlo Lucarelli e Corrado Augias - feltrinellied : Corrado Augias ha ricevuto una lettera molto bella da parte di un nonno che ha particolarmente apprezzato 'Guarda'… - Radio1Rai : 'Le lettere? Non c'è stata una contaminazione del linguaggio dei social. Sono cambiati i temi. Stamattina ho ricevu… - MadiaCinzia : L'imbecillità rappresenta, ahinoi, una risorsa utile per il sistema: se non ci fossero tanti imbecilli in giro non… -

Ultime Notizie dalla rete : Corrado Augias Caro Augias ti scrivo: vent’anni di lettere la Repubblica Il volto delle parole omaggia il genio di Dante

La rassegna Il volto delle parole, inaugura con un omaggio a Dante. Mercoledì 20 gennaio, alle ore 18.30. Milano – “Non solo sommo poeta, ma uomo con una visione umana, civil ...

Il volo delle parole omaggia Dante

Milano – “Non solo sommo poeta, ma uomo con una visione umana, civile e politica.” Alessandro Barbero e Corrado Augias inaugurano la rassegna Il volto delle parole con un omaggio a Dante. Incontri a ...

La rassegna Il volto delle parole, inaugura con un omaggio a Dante. Mercoledì 20 gennaio, alle ore 18.30. Milano – “Non solo sommo poeta, ma uomo con una visione umana, civil ...Milano – “Non solo sommo poeta, ma uomo con una visione umana, civile e politica.” Alessandro Barbero e Corrado Augias inaugurano la rassegna Il volto delle parole con un omaggio a Dante. Incontri a ...