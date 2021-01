Conte al Quirinale. Franceschini apre a ricerca responsabili “alla luce del sole” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un secondo incontro, dopo quello in cui ieri il capo dello Stato ha esortato il premier e le forze della maggioranza a uscire al più presto dalla fase di incertezza. Dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio oggi hanno sbarrato la strada a Matteo Renzi. “Inaffidabile” secondo il segretario dem, “le nostre strade ora si dividono” dice il ministro degli Esteri. Il pallottoliere al Senato e alla Camera gira vorticosamente alla ricerca di numeri che possano garantire la sopravvivenza del Governo senza i renziani, mentre tutte le forze politiche spingono per una parlamentarizzazione della crisi. Se però M5S lancia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppeè salito alper un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un secondo incontro, dopo quello in cui ieri il capo dello Stato ha esortato il premier e le forze della maggioranza a uscire al più presto dfase di incertezza. Dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio oggi hanno sbarrato la strada a Matteo Renzi. “Inaffidabile” secondo il segretario dem, “le nostre strade ora si dividono” dice il ministro degli Esteri. Il pallottoliere al Senato eCamera gira vorticosamentedi numeri che possano garantire la sopravvivenza del Governo senza i renziani, mentre tutte le forze politiche spingono per una parlamentarizzazione della crisi. Se però M5S lancia ...

Agenzia_Ansa : Conte al #Quirinale da Mattarella #ANSA - MediasetTgcom24 : Conte al Quirinale da Mattarella - Giorgiolaporta : Non servono #ConferenzaStampa e dimissioni delle ministre per aprire una #CrisiDiGoverno. Su un atto fondamentale c… - 92Spagnolo : Il premier Conte al #Quirinale - soloio0509 : RT @ArturoP66023286: Sergio Mattarella 'anche troppo paziente, fino ad ora'. Radio Quirinale, per Conte la situazione precipita https://t.c… -